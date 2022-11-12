Не подглядывать: как узнать о программах-шпионах на смартфоне

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 69

«Прайм»: неожиданный перегрев смартфона может говорить о работе программ-шпионов

Не подглядывать: как узнать о программах-шпионах на смартфоне

Фото: www.globallookpress.com / Alex Milan Tracy

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Чтобы мошенники не завладели конфиденциальными данными, необходимо соблюдать несколько правил.

Как проверить смартфон на наличие программ-шпионов рассказал эксперт Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм». Подобное программное обеспечение может передавать информацию о местонахождении владельца, его реквизитах, посещенных им сайтах, пароли от аккаунтов и прочие данные.

«Косвенные признаки наличия вредоносного программного обеспечения (ПО) на телефоне могут быть самыми разными. К примеру, ваш смартфон стал неожиданно перегреваться, резко вырос объем потребляемого интернет-трафика, телефон быстрее разряжается», — пояснил Закарян.

Руководитель команды разработки одной из платформ добавил, что дело может заключаться в том числе и в аппаратных поломках, поэтому сначала необходимо проверить этот вариант. Увидеть наличие переадресации с устройства можно с помощью команды *#21#.

«Если у вас для всех типов данных, таких, как звонки, смс и прочих, будет указано, что переадресация отключена, то это будет означать, что телефон не передает информацию третьим лицам», — продолжил специалист.

Найти программы-шпионы можно при помощи специальных приложений, причем проверки необходимо делать регулярно и обращать внимание на те приложения, что вам не знакомы. Мошенники могут управлять смартфоном дистанционно, даже если вы не переходили по опасным ссылкам. Закарян резюмировал, что в вопросах безопасности главное быть бдительным и соблюдать простые правила.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мошенники начали продавать поддельные чеки на iPhone.

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