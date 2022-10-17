Гнилые яблоки: мошенники начали продавать поддельные чеки на iPhone

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Мошенники начали продавать в сети поддельные чеки на iPhone и другие дорогие товары

Фото, видео: www.globallookpress.com / Naoki Nishimura; 5-tv.ru

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В торговых сетях заверяют, что полностью подделать чек невозможно.

А в сети сейчас продают поддельные чеки на айфоны и другие дорогие гаджеты. Цена — всего около тысячи рублей. (А вот возможности почти неограниченные, заверяют авторы объявлений.

Якобы, пользуясь подделкой, можно сдать купленный на сером рынке телефон в бесплатный гарантийный ремонт или попытаться вернуть смартфон в магазин, где он стоит существенно дороже.

Но вот в торговых сетях заверяют, что полностью подделать чек невозможно. Каждый документ фиксируется в базе и имеет свой идентификатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корпорация Apple удалила из своего магазина приложений VK и Mail.ru.

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