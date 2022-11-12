Кушать подано: рецепт легкого салата с баклажанами от шефа Ивлева

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Никита Кротов
Никита Кротов 28

Летом так хочется чего-нибудь быстрого и вкусного: советы знаменитого повара как нельзя кстати!

Фото, видео: Youtube / IVLEV CHEF

Чрезмерная любовь к еде бывает не только вредной, но и полезной. Шеф-повар Константин Ивлев подготовил для подписчиков на своем YouTube-канале рецепт салата с баклажанами и томатами в паназиатском стиле.

«В блюдо можно втюриться с первого вкуса», — предупредил Ивлев.

Ингредиенты

Баклажан — 1 штука

Крахмал — одна столовая ложка

Масло растительное — 300 миллилитров

Помидоры — 100 граммов

Кинза свежая — 10 граммов

Жареный Арахис — 30 граммов

Соевый соус — 30 миллилитров

Сладкий чили соус — 30 миллилитров

Лайм — 1 штука

Кунжутное масло — 20 миллилитров

Вода — 40 миллилитров

Способ приготовления

Выжимаем сок лайма, добавляя к нему соевый соус с кунжутным маслом и перемешиваем. Заправка готова. Для быстрого приготовления нарезаем баклажан мелкими дольками, посыпая крахмалом и обваливая. Перец и соль не нужны. Помидоры режутся отдельно, важно использовать большое количество крупнонарезанной кинзы. Также к томатам прибавляется зеленый лук.

Жарка происходит во фритюре, поэтому главное не передержать масло. Кладем в него подготовленные баклажанные дольки, помешивая. Они должны слегка подсохнуть. На выходе должно получиться подобие хрустящих чипсов, которые добавляются в заготовку салата. Небольшое количество соли все же пригодится. В общую массу выливается заправка и тщательно перемешивается. На финальной стадии блюдо посыпается арахисом.

Приятного аппетита!

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт пасты «Арабьята» с креветками от шефа Ивлева.

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