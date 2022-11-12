Раскрыты подробности разговора Путина с главой Ирана Раиси

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 36

Президент России провел переговоры по телефону. Обсуждали не только украинский кризис.

Раскрыты подробности разговора Путина с главой Ирана Раиси

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. В Кремле отметили, что на повестке дня было много важнейших тем. Причем не только украинский кризис.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу», — отметили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, известно, что Путин выразил соболезнования Раиси в связи с недавно произошедшим террористическим актом в мечети города Шираз.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине. Кто должен сделать первый шаг?

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