В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?
National Interest: кровопролитие на Украине в обозримом будущем продолжится
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Администрация Байдена не заинтересована в окончании боевых действий и продолжит толкать киевский режим к войне.
Четыре возможных варианта завершения боевых действий на Украине опубликовал американский журнал National Interest. Главный вывод, который сделали аналитики издания — кровопролитие в обозримом будущем продолжится, так как администрация США не заинтересована в переговорах между сторонами, а, наоборот, продолжает поставлять Киеву оружие и технику на миллиарды долларов, хотя и не верит в его победу.
Москва применит ядерное оружие
Сценарий, при котором Украина вытеснит Россию, в том числе и из Крыма. В ответ Москва использует свой козырь — тактическое ядерное оружие. Последствия будут катастрофическими и приведут к вовлечению в боевые действия США или НАТО.
Победа России
Противоположный первому сценарий, при котором Россия начнет завоевывать все больше украинской земли, превращая поражение в победу. Авторы публикации напомнили 1941 год, когда надвигающийся военный крах России после вторжения Германии сменился триумфом Красной Армии в 1945 году.
Затяжной тупик
Вариант, при котором линии фронта стабилизируются без территориального обмена, что в итоге приведет Киев и Москву к дипломатическому решению.
Госпереворот в России
Недовольство внутри России, по мнению издания, может вылиться в государственный переворот. Однако этот сценарий, считают аналитики, нежелателен, так как чреват опасной нестабильностью в крупнейшей в мире ядерной державе.
Ранее политолог и журналист Юрий Светов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru заявил, что специальная военная операция на Украине (СВО) может завершиться в 2023 году.
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