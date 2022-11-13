Ирина Шейк и Брэдли Купер снова вместе: «Пытаются забеременеть»

Инсайдеры из окружения всемирных знаменитостей уверены — чувства в сердцах бывших возлюбленных не остыли.

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер признали, что не могут жить друг без друга и решили воссоединиться. Более того, бывшие возлюбленные хотят, чтобы у их общей дочери Леи появился брат или сестра и уже «пытаются забеременеть». Такими новостями инсайдеры из окружения селебрити снабдили издание Page Six. Стоит отметить, заявления публику не шокировали.

Шейк и Купер расстались в 2019 году. Их малышке было два года. Артист и модель попрощались тихо, после чего продолжили теплое общение, но уже только в качестве родителей Леи. Недавно знаменитостей стали часто видеть вместе — то гуляют вместе с собаками, то появляются на вечеринках, то публикуют фото семейного отпуска. Как родные. Так что новостей о новой вехе любви фанаты ждали.

«Это был настоящий семейный отдых. Им было настолько вместе хорошо, что они всерьез раздумывают о том, чтобы снова быть вместе и завести еще детей. Ирина очень хочет, чтобы у ее дочери был брат или сестра… Он (Купер. — Прим. ред.) в деле и хочет расширить их семью. Они пытаются забеременеть», — говорят инчайдеры.

Ирина Шейк как будто подтвердила слухи свежим фото в социальных сетях. На нем, как предполагается, она была изображена в объятиях Купера, одетого в костюм медведя. Модель сидела у мишки на коленях в сексуальном белье — такие были у селебрити костюмы на Хеллоуин. Манекенщица подписала кадр: «Медведь со мной».

«Брэдли всегда старался скрывать то, что их связывает с Ириной. Поэтому то, что они сейчас не прячутся от публики, показательно. Очевидно, что между ними много любви. И прекрасно, что после расставания они смогли сохранить удивительную дружбу», — говорят информаторы СМИ.

Об отношениях Купера и Шейк стало известно в 2015 году. После появления их дочери поклонники надеялись на скорую пышную свадьбу, но в жены актер свою избранницу так и не взял. Позже Ирине приписывали отношения с Канье Уэстом, а Брэдли Купера сватали певице Леди Гаге и помощнице Хиллари Клинтон Хуме Абедин.

Ранее 5-tv.ru публиковал архивные фото Ирины Шейк с ее узнаваемо российским детством.