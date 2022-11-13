Глава Новой Каховки оценил ущерб от обстрелов ГЭС со стороны ВСУ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 156

Глава администрации Новой Каховки Леонтьев заявил, что повреждения ГЭС масштабны

Глава Новой Каховки оценил ущерб от обстрелов ГЭС со стороны ВСУ

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Специальная военная операция России

На восстановление жизненно важного объекта инфраструктуры уйдет достаточное время.

Ущерб, нанесенный Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) от обстрелов неонацистами, оценил глава Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, повреждения масштабны, а на восстановление понадобится достаточное время.

«Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — пояснил Леонтьев в беседе с ТАСС.

Чиновник добавил, что в восстановлении помогут современные технологии. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что повреждена не только ГЭС, но и прочие объекты инфраструктуры. В частности, Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие.

До этого Леонтьев сообщал, что после удара со стороны Украины по пригороду Новой Каховки были разрушены жилые дома. Обстрел происходил из артиллерийских систем. Тогда в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов. Каховская ГЭС регулярно обстреливается боевиками. Они пытались нанести удар в конце октября.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru публиковал детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей.

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