Глава Новой Каховки оценил ущерб от обстрелов ГЭС со стороны ВСУ
Глава администрации Новой Каховки Леонтьев заявил, что повреждения ГЭС масштабны
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
На восстановление жизненно важного объекта инфраструктуры уйдет достаточное время.
Ущерб, нанесенный Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) от обстрелов неонацистами, оценил глава Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев. По его словам, повреждения масштабны, а на восстановление понадобится достаточное время.
«Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — пояснил Леонтьев в беседе с ТАСС.
Чиновник добавил, что в восстановлении помогут современные технологии. Глава администрации Новой Каховки подчеркнул, что повреждена не только ГЭС, но и прочие объекты инфраструктуры. В частности, Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие.
До этого Леонтьев сообщал, что после удара со стороны Украины по пригороду Новой Каховки были разрушены жилые дома. Обстрел происходил из артиллерийских систем. Тогда в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов. Каховская ГЭС регулярно обстреливается боевиками. Они пытались нанести удар в конце октября.
Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru публиковал детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей.
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