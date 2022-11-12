Детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей

Под обстрел попала и съемочная группа «Известий».
Фото, видео: 5-tv.ru
Жители Новой Каховки были вынуждены бежать в укрытие от обстрела украинских боевиков, начавшегося прямо во время эвакуации. Об этом сообщила съемочная группа «Известий», которая также оказалась в зоне прилета снарядов.
«Прямо сейчас украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию в Новой Каховке. Сейчас все люди заходят в укрытие», — передает с места военкор Натали Графчикова.
На кадрах видно, как укрывшихся в здании людей срочно сопровождают в подвал. Там кому-то из них становится плохо, люди просят воды. Одна из женщин потеряла в толпе пожилую маму.
«Это уже не ракеты, это артиллерия, они продолжают террор… Люди хотят выехать, а по ним стреляют», — заявил представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
Эвакуация мирного населения с левого берега Днепра продолжается. Не все жители Новой Каховки успели выехать. Многие до последнего не хотели оставлять дома и имущество, однако теперь выхода не остается — оставаться в городе смертельно опасно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы все чаще раздаются возле Каховской ГЭС, прорыв которой грозит затоплением прибрежным населенным пунктам.
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