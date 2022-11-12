Детали обстрела Новой Каховки во время эвакуации мирных жителей

Жители Новой Каховки были вынуждены бежать в укрытие от обстрела украинских боевиков, начавшегося прямо во время эвакуации. Об этом сообщила съемочная группа «Известий», которая также оказалась в зоне прилета снарядов.

«Прямо сейчас украинские боевики пытаются сорвать эвакуацию в Новой Каховке. Сейчас все люди заходят в укрытие», — передает с места военкор Натали Графчикова.

На кадрах видно, как укрывшихся в здании людей срочно сопровождают в подвал. Там кому-то из них становится плохо, люди просят воды. Одна из женщин потеряла в толпе пожилую маму.

«Это уже не ракеты, это артиллерия, они продолжают террор… Люди хотят выехать, а по ним стреляют», — заявил представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

Эвакуация мирного населения с левого берега Днепра продолжается. Не все жители Новой Каховки успели выехать. Многие до последнего не хотели оставлять дома и имущество, однако теперь выхода не остается — оставаться в городе смертельно опасно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрывы все чаще раздаются возле Каховской ГЭС, прорыв которой грозит затоплением прибрежным населенным пунктам.