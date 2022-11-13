Фильм «Иван Денисович» взял главный приз на международном кинофестивале

Создатель киноленты решил внести изменения в жизнь главного героя произведения, передав их в сюжете.

Главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d"Oro в Палермо взял фильм «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова, сообщили РИА Новости. Картину сняли по рассказу Александра Солженицына.

В международном прокате лента называется «100 минут». Съемки завершились весной 2019 года. Главную роль сыграл артист Филипп Янковский. Панфилов дописал историю главного героя, рассказав подробнее о том, как именно тот воевал, затем попал в плен, сбежал и попал в лагерь.

Мировая премьера прошла на 74-м кинофестивале в Локарно, где Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021. Шедевр ждет показ в рамках кинофестиваля Author International Film Festival в мексиканском городе Гуадалахара с 17 по 20 ноября. К слову, в Efebo d'Oro представлено семь кинолент по литературным произведениям, включая работы Пола Верховена и Фатиха Акина.

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