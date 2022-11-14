Одна из крупнейших криптобирж мира FTX обанкротилась: с чем связан ее крах?

Молниеносный крах криптобиржи FTX войдёт в учебники финансовой грамотности в качестве примера как не надо вкладывать активы.

Всего за несколько дней вторая по обороту криптобиржа мира FTX перешла от оценки в 32 миллиарда долларов к банкротству. Ликвидность компании иссякла, и сейчас она пытается привлечь 10 миллиардов долларов для покрытия образовавшейся дыры. Правда, найдет она их вряд ли. И не только потому, что инвесторы отвернулись. В истории с банкротством FTX далеко не все так просто как с обычной финансовой пирамидой. О мутных микросхемах — Александр Тузиков.

Вместо активов на балансе в 32 миллиарда долларов дыра в бюджете на восемь миллиардов. Молниеносный крах криптобиржи FTX войдет в учебники финансовой грамотности в качестве примера как не надо вкладывать активы. А вложились многие: звезды Голливуда, политики, крупный бизнес США, Японии, Канады и даже, по некоторым данным, Украина. Ее руководство часть финансовой помощи от Байдена перевело в токены FTT, в ожиданиях сказочной прибыли. Но оказалось, что это обычная «схема Понци» — пирамида, когда все кто вложился раньше, получат прибыль за счет пришедших позже. Хозяин виртуальной площадки опубликовал пост, смысл которого: меня обманули, мы закрываемся, приносим свои извинения. Аналитики говорят: предсказуемый исход, инвесторам нужно было включать мозги.

«Вы называете это „диким западом“ обогащения. На мой взгляд, слишком мягко. Надо быть ходячим покойником или конченым сторонником анархии, чтобы довериться финансовой площадке, где нет никакого надзора со стороны регуляторов, защиты прав клиентов, правильного лицензирования, страхования, чистого капитала, прозрачности. Вообще солнечный свет не проникает в эти структуры, что там творится! Если владелец использовал карманную фирму, чтобы выводить туда активы, знаете, это более чем серьезно», — считает юрист, сотрудник Дьюкского университета Джон Рид Старк.

Сейчас Минюст США и Комиссия по ценным бумагам и биржам разбираются с основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, а также с его любовницей, владелицей фирмы Alameda Research, на счета которой и перетекли 10 миллиардов долларов. Деньги клиентов биржи. До двух миллиардов из этой суммы исчезли бесследно. Хозяйка пустилась в бега, другие компаньоны Бэнкмана-Фрида тоже, сам он уверяет, что бежать не собирается, остается в своем пентхаусе на Багамах. Суть финансового пузыря, который лопнул, оказалась незатейливой.

«Значительная часть финансовых активов FTX, по сути, ее баланс средств — выражались в том самом токене под названием FTT. Он был этой же компанией создан, ей же была установлена его стоимость. Словом, виртуальный актив, реальная ценность которого осталась неведома никому», — сообщил исполнительный директор компании-производителя программного обеспечения Чарли Купер.

Руководство FTX пыталось свалить вину за финансовые трудности на конкурента — Binance. Дескать, собирались купить и неожиданно передумали, обвинив в махинациях и обрушив стоимость токенов и саму площадку в бездну. Но тут вопрос: почему Binance отказалась поглощать конкурента? Может быть, вдруг увидела вместо рентабельного бизнеса финансовую «черную дыру»?

«Мы не знаем, когда падающая система криптовалют достигнет дна. Но есть надежда, что большой объем спекулятивных, так называемых „быстрых“ денег — уйдет из этого сегмента рынка. Это позволит финансовым новаторам создавать новые доступные продукты без шума и пены, которые сопровождали и работу FTX, и всю эту сферу в целом», — рассказал финансовый аналитик Алекс Зердин.

Коллапс FTX аналитики сравнивают с крушением инвестбанка Lehman Brothers, с него и начался глобальный финансовый кризис в 2008-м. Другие утверждают: пирамида мошенника Бернарда Медоффа, от которой пострадали три миллиона инвесторов, — это «цветочки» по сравнению с тем, что происходит на глобальном рынке криптовалют. Он еще несколько недель уверенно стремился вверх, к отметке три триллиона долларов. Теперь стремительно теряет активы. Например, та же биржа Binance. В четверг курс биткоина за считанные часы провалился до минимума за пять лет, превратив миллиарды долларов частных инвестиций в пыль.