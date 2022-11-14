Украинский боевик перепутал ВС РФ и ВСУ и попал в плен

Эфирная новость 1 692

После допроса уже бывшего военнослужащего ВСУ отправили в лагерь для военнопленных.

Фото, видео: Невар Виталий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Принял чужих за своих и попал в плен. В зоне проведения СВО произошел почти анекдотичный случай: украинец вышел поговорить с солдатом, который оказался российским. Видео допроса появилось в сети.

«Кто тут старший, спрашиваю, надо разобраться. Потому что мы уже вторые сутки в наряде стоим. А меня спрашивают: „А ты кто такой?“ Я говорю: „Мы ж на усиление приехали“. Он говорит: „А что у тебя на шевроне?“ А я ему: „Флаг украинский“. Я подхожу, мне сказал он сложить автомат», — рассказал украинец.

После допроса теперь уже бывшего военнослужащего ВСУ отправили в лагерь для военнопленных.

Тема:
Специальная военная операция России
14 нояб
«От разведки до удара»: российские войска РЭБ держат оборону в зоне СВО
14 нояб
В Херсонской области ВС РФ ликвидировали группу украинских подрывников
14 нояб
«Кто-то деньгами, кто-то носки вяжет»: кто из звезд поддерживает новые регионы РФ
14 нояб
Быстрые БМП и меткие гранатометчики: лучшее видео из зоны СВО за день
14 нояб
«Это Володя Машков, он же Гоцман»: актер пообщался с родными раненого бойца
14 нояб
МО РФ: Киев распространяет фейки о новом призыве в рамках частичной мобилизации
13 нояб
Группировка «Отважные» в зоне СВО РФ прокладывает путь для наступления «Солнцепеками»
13 нояб
«Моя Украина умерла в 1992»: Юрий Батурин обратился к живущей в Незалежной матери
13 нояб
Денег нет, вернуться некуда: как живут сбежавшие из РФ знаменитости
13 нояб
Нехочуха: Киев бесится из-за призывов к переговорам с РФ
Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 ноября

Последние новости

9:28
Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян покинули Россию
9:14
Украинский боевик перепутал ВС РФ и ВСУ и попал в плен
9:01
Покров до трех сантиметров: в Москве прогнозируют скорое наступление морозов
8:52
Российские мобилизованные предприниматели получат отсрочку по арендной плате
8:43
Двое погибли в ДТП с вышедшим из-под контроля электрокаром Tesla
8:34
Продюсер объяснил сборы Ларисы Долиной на Мальдивы: «Лучше, если выгорит?»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака
Классика жанра: Жорин высказался о «краже» Успенской хита «По полюшку» у Лапиной
«Это Володя Машков, он же Гоцман»: актер пообщался с родными раненого бойца
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика