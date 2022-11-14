«Укрэнерго» заявила о повреждениях на одном из ключевых объектов Украины

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 37

В «Укрэнерго» заявили о сложной ситуации в ряде регионов из-за повреждения энергообъекта

«Укрэнерго» заявила о повреждениях на одном из ключевых объектов Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov

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Почти во всех областях Незалежной проводят плановые и аварийные отключения электроэнергии.

На Украине один из важнейших объектов энергетики получил серьезные повреждения. Об этом сообщила национальная компания «Укрэнерго».

По словам представителя компании, повреждения нарушили электропитание нескольких областей Украины.

«На минувшей неделе повредили один из ключевых объектов „Укрэнерго“. Это повлияло на питание ряда областей, ситуация в которых пока остается сложной», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, перебои с электричеством наблюдаются в Киевской, Житомирской, Черкасской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. В вышеперечисленных областях проводятся плановые и аварийные отключения электроэнергии.

«Киевский и Харьковский энергоузел — это большие регионы потребления электроэнергии, куда передается электроэнергия из тех регионов, где она сейчас производится. Но сеть в этих областях понесла очень серьезные повреждения и она постепенно восстанавливается силами „Укрэнерго“ и других энергетических компаний», — заявили в администрации «Укрэнэрго».

С 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) наносят удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Это стало ответом на террористическую деятельность киевского режима, прежде всего взрыв на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский националист перепутал свои группировки с российскими войсками и попал в плен.

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