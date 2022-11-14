«Сели за стол переговоров»: Макрон очень хочет завершения СВО
Макрон заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным
Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick
Глава Пятой республики призывает к дипломатии прямо сейчас.
В ближайшее время следует непременно нарастить усилия для дипломатического решения конфликта вокруг Украины. Такое мнение выразил французский лидер Эммануэль Макрон. Он отметил, что Франция старается максимально эффективно участвовать в этом процессе.
«Я думаю, что в ближайшие недели нужно увеличить дипломатические усилия, чтобы стороны сели за стол переговоров», — объяснил он в эфире радиостанции France Inter.
Также глава пятой республики уверен, что в урегулировании ситуации в Незалежной должно помочь продолжение диалога с российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как отметило издание Газета.ру, ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню обещал отправить на Украину шесть гаубиц CAESAR в ближайшие дни. Он объяснил, что Париж исполнит свое обещание об отправке Киеву 24 гаубиц CAESAR.
По словам главы французского минобороны, эта поставка оружия является элементом той помощи, которую пообещал президент Макрон. Однако военная поддержка вовсе не втягивает Францию в украинский конфликт, по мнению Лекорню.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что парижане заблокировали работу метро из-за роста цен.
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