Топ-4 вида продуктов, которые способствуют здоровью кишечника

Гастроэнтеролог рассказал, что не стоит есть красное и жареное мясо. Поможет ли это избежать рака толстой кишки?

В прошлом году в России рак толстой кишки занял первое место по распространенности, было зарегистрировано 71 тысяча новых случаев. Болезнь может развиваться десятилетиями, а появится ли в итоге сам рак во многом зависит от генетики, от наследственности, были ли сильные стрессы, и как человек питался. Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко рассказал, какие продукты способствуют здоровью кишечника.

От рака помогают:

1. Молочные продукты. Эксперт советует пить молоко ежедневно по 200 миллилитров в день, а творог есть два раза в неделю по сто грамм. Также можно есть запеканки и пудинги. В таких продуктах содержится много кальция, который не дает клеткам трансформироваться в раковые. Об этом пишет KP.RU.

2. Йогурты и кефиры рекомендуется пить ежедневно вечером. Они не дают в кишечнике сформировать полипы и наросты на стенках слизистой кишечника.

3. Фрукты и овощи. В этих продуктах содержится много пищевых волокон. Гастроэнтеролог советует съедать ежедневно 100 грамм фруктов и 200 грамм овощей.

4. Поливитамины. Набрать из своего рациона достаточное количество полезных веществ очень сложно. Однако для правильной работы организма стоит дать себе витаминную подпитку.

Не стоит есть:

1. Красное мясо. Это актуально для тех, у кого в роду уже были люди, страдавшие от рака кишечника. В таком мясе содержится гемовое железо, которое способно спровоцировать повреждения генетического аппарата клетки.

2. Мясо высокой степени обработки (колбасы, мясные деликатесы). В них присутствует сера, которая используется для консервации. Она преобразуется в сероводород, который может спровоцировать запуск онкологических процессов внутри клеток кишечника.

3. Жареное мясо. При высокой температуре белки и углеводы приходят в реакцию и образуются вещества, которые сильно раздражают клетки кишечника.

Врач отметил, что нельзя допускать запоров кишечника. Чем больше содержимое копится, тем больше там развиваются бактерии и вредные микроорганизмы. В норме стул должен быть ежедневным, а максимальная задержка — в два-три дня.

Как ранее писал 5-tv.ru, российские ученые нашли способ быстро распознать рак толстого кишечника на ранней стадии.