Создатели детских программ на ВВС признавались, что писали сюжеты под действием тяжелых наркотиков. Вышедший 20 лет спустя ремейк шоу намекает на приверженность Netflix этому подходу.

Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По возвращаются на экраны. На Netflix стартует новый сезон «Телепузиков». В начале 2000-х имена этих странных созданий с антеннами на голове и экранами на животе знали дети по всему миру.

За 20 лет персонажи совсем не изменились внешне, а вот отношения между ними стали куда взрослее. У телепузиков родились дети — сразу восемь телеползунков. А западная толерантность довела до того, что детская передача грозит превратиться в шоу с пометкой «18+». О неоднозначной премьере расскажет корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

21 год спустя бессвязно лепечущие герои снова в деле. Телепузиков ждут на экранах. Пока — зарубежных. Персонажей популярного шоу уже давно списали в России — по всей стране костюмы ростовых кукол утилизировали, и их не найти даже в столице. Но, похоже, рано. Теперь наркоманский бред возвращается. На сайте объявлений вновь предложения о продаже комбинезонов: в Калининграде, Симферополе, Кирове.

К слову, создатели детских программ на ВВС неоднократно признавались, что придумывали свои сюжеты под действием кокаина и других тяжелых наркотиков. Новый сезон будет максимально толерантным. Семья телепузиков окажется полиаморной — все любят всех. В итоге у них родится восемь маленьких инопланетян.

«Я не буду объяснять, как я к этому пришла, но добавлю вот еще что: знаю наверняка, телепузики — свингеры», — заявила фанатка шоу.

Причем рожать в этом странном семействе будут не только девочки, но и мальчики!

«Возможно, в новом сериале телепузики будут менять пол: то они будут девочками, то мальчиками, то особыми мальчиками. Детям хотят насадить некую идею отсутствия пола», — рассказал основатель школы черного пиара в России Антон Вуйма.

Но если вдуматься — все еще хуже. Ведь изначально все телепузики — братья и сестры.

Когда пляшущие и танцующие человечки захватили российские экраны в 2000-х, голосом Людмилы Ильиной говорила ведущая — по сути, еще один персонаж мультсериала. Тогда это казалось забавным и милым, но от новых идей сценаристов она в ужасе.

«Отвратительно я к этому всему отношусь, не надо меня провоцировать. Я не хочу на эту тему говорить. Считаю, что это не наше. И быть нашим не может!» — категорично заявила актер дубляжа в роли ведущей «Телепузиков» Людмила Ильина.

В премьере критики разглядели еще и пропаганду ЛГБТ. Тем более, что глава семейства — фиолетовый Тинки-Винки — давно вызывал подозрения. Он носит платья и не расстается с любимой красной сумочкой. А теперь рассказчиком в шоу будет американский гей-актер и певец Титус Берджесс.

Многие детские психологи опасения родителей разделяют. И к просмотру свингир-сериал про инопланетян не рекомендуют.

«Дети могут взять то, что им кажется необычным, интересным, и привнести это в свой повседневный образ жизни», — считает психолог Екатерина Верченова.

В каком состоянии создатели трудились над новым сезоном — пока неизвестно. Но по признанию главного продюсера прошлых серий тех, кто вдохновлялся кокаином прямо на рабочем месте, у них хвалили за нестандартный подход на грани гениальности. Кажется, в этот раз могли принимать и что-то потяжелее.