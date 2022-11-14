В Госдуме назвали полумерами штрафы за пропаганду ЛГБТ: «Нужны более серьезные законы»

Депутат Николай Бурляев убежден, что предложенные его коллегой Александром Хинштейном меры по борьбе с распространением идей гомосексуализма и педофилии недостаточны.

Предложение о штрафах за ЛГБТ-пропаганду — правильная, но недостаточная мера. Нужны более серьезные санкции, среди которых будет лишение свободы и запрет романа «Лолита» Владимира Набокова. Необходимость этого в комментарии 5-tv.ru объяснил депутат Госдумы Александр Бурляев.

В конце октября народные избранники единогласно приняли в первом чтении законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Он предполагал только административную ответственность. Позже, 11 ноября, депутаты Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки ко второму чтению, которые вводят уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду.

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«Один из наших коллег — Александр Хинштейн, уважаемый депутат — подхватил идею нашего закона и дальше стал сам ее разрабатывать. Он предлагает систему штрафов. Это хороший будет шаг, даже если это примут, но это полумеры. Что такое штрафы для олигарха? Ну заплатит он миллион и будет дальше тешиться с этими мальчиками или девочками», — объяснил необходимость ужесточения норм Николай Бурляев.

По мнению народного избранника, предложение ввести коды для доступа к фильмам и сериалам с ЛГБТ-пропагандой — тоже недостаточная мера.

«Все равно в „ящике“ будет жить Сатана. Нужны более серьезные законы, которые остановят содомию в нашей стране. В единственной стране, о которой люди, жившие на Западе, говорили так: „Спасение России есть спасение мира. Гибель России есть гибель мира“», — подчеркнул депутат.

Николай Бурляев также высказался об опасении российских издателей, что принятие законопроекта в третьем чтении приведет к запрету некоторых произведений российских классиков. В частности, романа «Лолита» авторства Владимира Набокова.

«О „Лолите“ он (Александр Хинштейн. — Прим. ред.) сказал, что мы не будем трогать Набокова. А я бы тронул, честно говоря. Потому что это педофилия, хоть и талантливо написанная. <…> Мы не дойдем до маразма, чтобы останавливать все подряд. Естественно, остаются и Пушкин, и Лермонтов, и Набоков — лучшие его произведения. Но пропагандировать я бы не стал „Лолиту“», — подытожил депутат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что воспитатели детсада в Калифорнии устроили для малышей транс-вечеринку. Поводом для этого стал очередной приступ лояльности к гей-сообществу со стороны президента США Джо Байдена.