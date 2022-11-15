Харатьян посетовал на тяготы проживания дочки в Швеции из-за русофобии

Старшая наследница давно оставила Родину и уехала за границу. Почему она не возвращается в РФ?

Звезда «Гардемаринов» Дмитрий Харатьян рассказал в интервью Борису Корчевникову, как его дочери живется в Швеции. 38-летняя Александра переехала за границу уже давно, там вышла замуж и получила гражданство Евросоюза. Оказалось, даже документы не спасают от русофобии, которой стало еще больше по отношению к русским за последний почти год.

«Очень сложно там сейчас жить, во-первых, с такой фамилией — у нее моя. Во-вторых, в связи вообще с ситуацией. Но она держит, как понимаю, некий нейтралитет. Потому что ей там надо жить. Она уже гражданка Евросоюза», — пожаловался Харатьян.

При этом вариант возвращения на Родину женщина, кажется, не рассматривает. Несмотря на развод, Александра не хочет уезжать из Швеции.

Как пишет KP.RU, в отличие от старшей наследницы сын Харатьяна Иван с удовольствием вернулся в Россию при первой же возможности. Как рассказал актер, в юности он отправил мальчика учиться в школу на Мальту. Там он учился в русской школе. За время нахождения Иван смог подтянуть английский язык и стать более самостоятельным и ответственным. Но жить все же не остался за границей. После школы он поступил во ВГИК и теперь осваивает профессию режиссера.

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