В США заявила о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Американский правозащитник Барака заявил о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

В США заявила о запрете Киева фиксировать преступления ВСУ в Херсоне

Фото: © РИА Новости

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Когда украинские власти устраивают провокации, то быстро зовут иностранную прессу и обвиняют Россию. Свои же грехи никто демонстрировать не будет.

Киев ввел запрет для западных журналистов на фиксацию нарушения прав человека со стороны украинских военных в Херсоне. Об этом сообщил американский правозащитник Аджаму Барака. По его словам, правительство Украины хочет полностью контролировать фотоматериалы из региона.

«Украинские власти отозвали разрешение у некоторых западных СМИ вести репортажи из Херсона. <…> Причина заключалась в том, что власти хотели обеспечить контроль над подобными изображениями», — сообщил он в Twitter.

Также Украина аннулировала аккредитацию некоторых сотрудников прессы. В их число вошли журналисты CNN и Sky News. Ранее они снимали происходящее в городе без разрешения националистов. Фотографу американского агентства Associated Press удалось запечатлеть фото двух мирных жителей Херсона, которых привязали к фонарным столбам. Боевики наказали этих людей за сотрудничество с российскими властями. Как именно раскрыты «преступления» неизвестно, однако суда и следствия явно не было.

Запрет на съемку со стороны украинского правительства может быть из-за страха, что подобные «утечки» произойдут в будущем. Украина строит из себя невинное государство, которое нуждается в поддержке западных союзников. Антироссийская Европа ведется на уловки националистов, поэтому показывать все реальные зверства боевиков — очень не к лицу киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова украинского лидера Владимира Зеленского о «высокой цене» за Херсон.

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