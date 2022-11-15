Зеленский заявил о «высокой цене» за Херсон для Киева
Washington Post: Зеленский назвал цену за Херсон очень высокой для Киева
Фото: Presidential Office of Ukraine / ТАСС
Глава Незалежной пожаловался на «большое количество» мертвых и раненых.
Установление контроля над Херсоном дорого обошлось Киеву, так как за это пришлось заплатить «большим количеством раненых и очень большим количеством мертвых». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Херсон.
«Цена этой победы считается очень высокой», — приводит его слова The Washington Post.
Ранее сообщалось, что Зеленский, прибыв в Херсон, выступил перед боевиками и заявил о готовности к миру для всей страны. При этом он выразил благодарность НАТО и другим западным союзникам за помощь в борьбе с Россией.
Заявления Зеленского о мире прозвучали на фоне возмущений, вызванных ранее опубликованными западной прессой фотографиями с привязанными к фонарным столбам мирными жителями Херсона. Так украинские боевики решили наказать тех, кто якобы сотрудничал с российскими властями.
В Кремле не стали комментировать приезд главы Незалежной в Херсон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил лишь, что регион является российской территорией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналистов CNN и Sky News лишили аккредитации за репортажи из Херсона.
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