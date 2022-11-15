Подстраховка? Скорая помощь прибыла вместе с Байденом на саммит G20

Вероятно, здоровье американского лидера находится под угрозой, поэтому за ним регулярно следят врачи.

Американский лидер Джо Байден прибыл на Бали для участия в саммите G20. Ничего удивительного, ведь всем известно, что президент США должен присутствовать на мероприятии. Однако одна деталь его приезда выглядит необычной — вместе с ним в кортеже приехала машина скорой помощи. С чего бы? Политик почувствовал себя плохо уже в поездке или для подстраховки?

Судя по последним событиям медицинская машина вполне уместна. Байден постоянно удивляет как американцев, так и весь мир. Он регулярно оговаривается, путает названия городов и стран, здоровается с невидимыми личностями и падает со ступенек. Жители Штатов превратили мемы с американским лидером в своеобразную традицию. Даже экс-президент Америки Дональд Трамп не уверен, что его сменщик продержится хотя бы два года у власти.

Например, последний курьезный случай Байдена говорит сам за себя. Выступая на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в организации.

К слову, Камбоджа и Богота (столица Колумбии — Прим. ред.) находятся на расстоянии друг от друга в 18 тысяч километров. Когда президент целой страны путает настолько масштабные вещи — выглядит очень комично и, в какой-то степени, даже печально. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на ошибку политика в своем Telegram-канале.

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — спросила дипломат.

Впрочем, в последнее время конфузы Байдена уже мало кого волнуют. Лидер США ошибался так часто, что превратил это в повседневность. Тем более, на фоне экономического кризиса из-за антироссийских санкций инфляция в стране выросла до такой степени, что жизнь простых американцев превратилась в ад. Теперь у американских граждан стоит вопрос выживания и им совсем не до шуток. Однако, скорую помощь Байдену все-таки предоставили. Глуповатый президент лучше, чем никакой.

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