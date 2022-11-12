Опять: Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Камбоджу с Колумбией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Камбоджу с Колумбией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin; 5-tv.ru

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Президент США досадно оговорился на саммите АСЕАН в Пномпене.

Президент США Джо Байден в очередной раз публично оконфузился. Выступая на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене, он перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в организации.

«Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас», — заявил 79-летний американский лидер.

На ошибку Байдена обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она иронично поинтересовалась, какую именно Колумбию имел в виду президент США.

«Интересно, он считает, что в АСЕАН председательствует страна Колумбия, американский округ Колумбия, город Коломбо в Шри-Ланке или лейтенант Коломбо?» — написала дипломат.

На днях, выступая с обращением к гражданам перед выборами в Конгресс, Байден едва не упал со сцены. Он оступился, пошатнулся и сразу же попытался оправдаться. После того как президент потерял равновесие, публика рассмеялась. На смех Байдена подняли и в комментариях. Чаще всего пользователи Twitter советовали главе США носить очки в силу почтенного возраста.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Джо Байден приписал себе несуществующие заслуги.

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