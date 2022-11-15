Полная тьма: На Украине уничтожен энергообъект, который давал свет двум областям

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 56

«Укрэнерго»: снабжавший электричеством две области энергообъект на Украине уничтожен

Полная тьма: На Украине уничтожен энергообъект, который давал свет двум областям

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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Киевский режим, как всегда, стал просить помощи у западных союзников.

Энергетический объект, который снабжал правобережье Херсонской области и часть Николаевской области уничтожен. Об этом сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Он больше не существует. Два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн, взорваны. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <…> дополнительно расстреляно и сокрушено», — заявил он на странице в Facebook*.

Глава «Укрэнерго» отметил, что сейчас идет проработка схемы энергетических поставок в подконтрольную украинскими военными часть Херсонской области из других регионов по соседству. В том числе Украина попросила помощи у «зарубежных партнеров». Необходимо соответствующее оборудование. Польша и Франция заявили о готовности помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что энергии на Украине хватит всего на месяц. Большинство территорий Незалежной останутся без электричества и веерные отключения спасти ситуацию не помогут

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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