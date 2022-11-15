В Херсонской области опровергли информацию о заходе ВСУ в город Алешки

Украинские националисты не заходили в город Алешки, который находится на левом берегу Днепра. Об этом заявили в пресс-службе администрации Херсонской области. Там назвали фейком новость украинских СМИ о том, что боевики ВСУ якобы закрепили свои позиции в этом регионе.

«Заявления украинской стороны не соответствуют действительности. Обстрелы населенного пункта идут, но никаких украинских войск там не было, нет и не будет. Это фейк, которым украинская сторона пытается посеять смуту в умах людей», — объяснили в администрации.

Накануне стало известно о задержании в районе города Алешки группы наводчиков, которая состояла из выпущенных на волю украинских заключенных. В тот же день появилась информация, что за три дня Росгвардия нашла в Херсонской области шесть украинских тайников с боеприпасами.

Также два дня назад сообщалось о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Эти диверсанты обманным путем внедрились в тыл ВС РФ и занимались разведкой мест дислокации российской Минобороны и объектов критической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с работой спецназа Росгвардии в ДНР.