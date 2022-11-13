«Шаг за шагом»: Военкор «Известий» показал работу спецназа Росгвардии в ДНР

Украинская элита начала передел собственности руками Зеленского и его команды. Национализированы пять крупных предприятий: «Укрнафта», «Укртатнафта» — это нефтепереработка и заправки, «АвтоКрАЗ» — производство грузовиков, «Мотор Сич» — авиационные двигатели, «Запорожтрансформатор» — тут все ясно из названия — электроборудование. Пакеты акций частных владельцев просто переписали на государство.

Все это под прикрытием «закона о военном положении», придуманном, вот усмешка судьбы, еще при Януковиче. После окончания военного положения акции могут вернуть или компенсировать их стоимость, а могут и нет. Тем более, что владели ими опальные ныне олигархи и самый пострадавший из них — Игорь Коломойский. Едва ли он мог подумать, создавая Владимира Зеленского как медиа-проект, раскручивая его в телесериале «Слуга народа», спонсируя одноименную партию, что как будто обхитривший всех олигарх, окажется у разбитого корыта.

Просто у куклы появился новый более сильный кукловод, я имею в виду Соединенные штаты, которые ведут свою большую игру на территории Украины. Ведь одно из «национализированных предприятий», Мотор Сич было почти уже куплено китайскими инвесторами, и они уже выставили штраф Киеву на 4,5 миллиарда долларов. А за Укртатанафту уже много лет судятся представители нашего Татарстана.

Вся история «майданов» на Украине — это бесконечная череда переделов собственности, когда одни олигархи под лозунгами «за все хорошее против всего плохого» — отбирали собственность у других. В том же сериале «Слуга Народа» это отлично показано.

В 2014-м война украинских олигархов перешла в острую фазу — разразился сначала «Евромайдан», потом госпереворот. Пролилась кровь. Каждый олигарх начал собирать свои «боевые дружины» — добробаты. Россия встала на защиту простых жителей Донбасса. Запад поддержал киевскую власть. Раскол усилился.

Запущенный в 2014-м маховик гражданской войны собирает кровавую жатву. Только для того, чтобы разминировать Донбасс понадобиться не менее 10 лет. Репортаж Даниила Левина.

Освобожденные территории Артемовского направления. Противник бежал отсюда буквально накануне. После того, как передовые союзные силы закрепились впереди на новых рубежах, в тылу активно продолжает работать спецназ Росгвардии.

Противник мог оставить либо так называемых спящих диверсантов, либо просто забыть своих сослуживцев, которые попрятались и ждут момента, чтобы попытаться выбраться. Наши бойцы осматривают жилой дом. По оперативной информации, на крыше заметили вражеского наблюдателя.

«Группа захвата действует слажено, оперативно, но при этом без спешки: тщательно проверяют каждую комнату, где может быть злоумышленник. Шаг за шагом продвигаются наверх», — сообщил корреспондент Даниил Левин.

В первом подъезде чисто. Росгвардейцы спускаются, идет дальше под прикрытием БТР. И снова вверх до девятого этажа. Вес снаряжения на каждом — больше пятидесяти килограммов.

На этот раз никого подозрительного не обнаруживают. Может, успел скрыться. Рейды по адресам в освобожденных населенных пунктах проходят постоянно. Параллельно здесь же активно ведут свою работу саперы Росгвардии.

«Более ста килограммов в тротиловом эквиваленте — такая мощность этого взрыва», — отметил Левин.

Убегая, ВСУшники побросали снаряды, ранее активно минировали местность. Оперативное очищение территории критически важно, чтобы как можно скорее вернуть электричество в освобожденные районы. Группа движется максимально осторожно! Внезапно один из бойцов дает знак товарищам.

«Когда первый из движущихся военнослужащих замечает что-то подозрительное, он сразу подзывает старшего. В этот момент все остальные отходят на безопасное расстояние и ожидают следующей команды», — уточнил военкор.

Обнаружен снаряд от гаубицы! Только вдоль этой ЛЭП подобных нашли более пятидесяти штук.

«Пока мы не пройдем и не проверим участок местности, на котором будут работать потом электрики и восстанавливать линии электропередач, мы должны пройти обязательно. Проверяем скважины, проверяем частные домовладения, работаем по обращениям граждан», — сообщил начальник инженерной службы отряда спецназначения Росгвардии.

Уходя, националисты пытаются нанести максимальный ущерб: минируют вышки, перерезают провода, разрушают критически важную инфраструктуру!

«Еще одно место, где инженеры обнаружили украинские позиции. ВСУшники заняли эту электроподстанцию. А по периметру выставили такие наблюдательные пункты», — заключил Даниил Левин.

Бывшие укрепления противника становятся отличным местом для уничтожения более мощных зарядов. Как только взрывотехники подтвердят, что здесь больше нет мин и снарядов, сюда сразу вернется нормальная жизнь. Продвижение передовых отрядов продолжается — противник отступает.