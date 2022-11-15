Набиуллина: укрепившийся рубль поможет восстановить объемы импорта

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 15

Глава Центробанка Набиуллина: укрепившийся рубль позволяет восстанавливать объемы импорта в РФ

Набиуллина: укрепившийся рубль поможет восстановить объемы импорта

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Прогрессирующая валюта постепенно создает новую географию международного сотрудничества.

Укрепление рубля предоставляет возможность для увеличения объемов импорта в России, несмотря на ценовые и логистические издержки. Соответствующее заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с докладом в Госдуме.

«Укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен», — сказала Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что вышеуказанное укрепление рубля создает новую географию международного сотрудничества.

Прокомментировала глава Банка России и антироссийские санкции. По словам Эльвиры Набиуллиной, эти санкции были созданы для того, чтобы вызвать коллапс у российской финансовой системы. Безусловно, ограничения стали серьезным испытанием, но РФ его прошла.

«Целью санкций было спровоцировать неуправляемый коллапс нашей финансовой системы. К такому внеэкономическому риску, как санкции непросто подготовиться. Его, что называется, не учесть в математических моделях. И расчет бы именно на это. Но мы последовательно повышали устойчивость системы к шокам в целом, и это помогло», — сказала она

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Великобритания обвинила Россию в потере стабильности экономики королевства.

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