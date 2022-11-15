Международная реакция на резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине

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Почти все западные СМИ подчеркивают — документ носит, скорее, символический характер.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Royal Hashemite Court apa; 5-tv.ru

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Мировая пресса сегодня обсуждает резолюцию генассамблее ООН о так называемых репарациях Украине. В первую очередь все вынуждены признать: решение принято далеко не единогласно.

Газета The Washington Post отмечает: резолюция получила самый низкий уровень поддержки, — чем предыдущие четыре, связанные с Украиной. 74 страны воздержались, 14 проголосовали против. И почти все, включая Euronews, акцентируют на том, что документ не обладает обязательной юридической силой — и носит, скорее, символический характер.

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