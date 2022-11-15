В соцсетях сообщают о мощных взрывах в Киеве

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 229

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и работающих системах ПВО

В соцсетях сообщают о мощных взрывах в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian President's Office

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В нескольких областях возникли перебои с электричеством.

Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах, прогремевших в Киеве и других крупных городах.

«В Киеве слышны взрывы. По предварительным данным, работает ПВО», — рассказывают местные жители в социальных сетях.

На данный момент в Киеве и области работает воздушная тревога. Кроме того, в нескольких городах возникли перебои с электричеством. В некоторых районах Харькова, Львова, Ровно отключен свет. Житомир обесточен полностью.

Несколькими часами ранее воздушную тревогу включили в семи областях Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что национальная компания «Укрэнерго» заявила о повреждениях на одном из ключевых объектов Украины.

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