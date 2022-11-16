Названа стоимость проезда на общественном транспорте в Москве с декабря

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В Москве стоимость проезда на общественном транспорте повысится на 8%

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Так, с января одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 50 рублей вместо 46.

В Москве сегодня объявили о важных изменениях для всех горожан и туристов. С декабря индексируется стоимость коммунальных услуг на 9% - это намного меньше, чем годовая инфляция. Она, по прогнозу Минэконоразвития, составит почти 14%.

Тарифы на проезд в столичном транспорте тоже повысят ненамного: на 8%. Так, с января одна поездка по карте «Тройка» обойдется в 50 рублей вместо 46. Разовый билет вообще подорожает всего на рубль.

Ничего не изменится для тех, кто круглый год пользуется только автобусом или трамваем. А вот все социальные выплаты власти Москвы проиндексируют сразу на 10%.

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