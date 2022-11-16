Огромные дыры в асфальте появились в Петербурге после первых снегопадов

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Горожане жалуются, что ноги в прямом смысле проваливаются под землю. Сейчас аварийные службы разбираются в причинах проблем.

Фото, видео: Сергей Коньков / ТАСС; 5-tv.ru

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Прошедший снегопад принес в Санкт-Петербург не только зимнее настроение, но и добавил хлопот коммунальным службам. Похоже, с обилием первых зимних осадков не справились ливневки.

На проспекте Ветеранов растаявший снег превратился в реку. На кадрах из соцсетей видно, что машины с трудом движутся по затопленной улице, а их колеса буквально утопают в воде.

Непогода «вскрыла» и проблемы с дорожным покрытием в городе. На одной из улиц после непогоды появились огромные дыры в асфальте. Горожане жалуются, что ноги в прямом смысле проваливаются под землю.

Сейчас аварийные службы разбираются в причинах проблем и устраняют последствия снегопада.

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Огромные дыры в асфальте появились в Петербурге после первых снегопадов

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