Российский Гринч? Петербурженка сорвала гирлянду с большой уличной елки
Что именно не понравилось женщине в символе приближающегося Нового года — непонятно.
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге замечена похитительница Рождества. Прохожие засняли на видео, как девушка подходит к большой уличной елке на проспекте Большевиков и срывает с нее гирлянду.
Что именно не понравилось петербурженке в символе приближающегося Нового года — непонятно. Возможно она решила, что украшение будет лучше смотреться у нее дома или же просто посчитала, что празднику к нам приходить пока рано.
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