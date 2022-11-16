Несчастливый билет: десятки петербуржцев стали жертвами турагента

После скандального увольнения женщина не растерялась, открыла свое ИП и стала принимать клиентов на дому.

Не получилось праздника у героев нашего сюжета. Они хотели в отпуск, но попали в пирамиду. И хотя пирамиды для туристов — вещь привычная, конкретно в этом случае она больше похожа на финансовую.

В Петербурге женщина продавала дорогие путевки за границу, но никого никуда не отправляла. Каковы теперь шансы привлечь ее к ответственности и что не так сделали сами туристы, знает корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.

После стука в дверь в ответ слышен только лай собаки. Турагент Марина Журова своим обманутым клиентам двери не открывает. Хотя им есть что сказать предприимчивой женщине. Благодаря ей за отпуск пришлось заплатить двойную цену.

«Мы прилетели с семьей в Турцию. По прилету оказалось, что ни отель, ни обратные билеты не забронированы. Пострадавших много. Кто-то улетает в один конец, кто отдает деньги и получает поддельные документы, как я. Потому что у меня есть ваучер на заселение поддельный, также есть поддельные документы об отлете», — рассказала Елена Калугина, клиент турагента Марины Журовой.

История Надежды похожа на рассказ типичного обманутого клиента финансовой пирамиды. Она дважды прибегала к услугам турагента и осталась довольна. На третий раз Журова пропала за сутки до вылета. Мечта увидеть пирамиды в Египте исчезла как мираж. Пришлось идти в полицию.

«Когда мы уже подали заявление, нам сказали, что она такая — черный турагент, мошенница и на ней много дел», — сообщила другая пострадавшая Надежда Гринева.

Новые клиенты часто приходили по совету знакомых. Турагент одаривала их то комфортным номером в отеле, то трансфером. Все было построено исключительно на доверии. Деньги перечисляли на ее личную банковскую карту или карту супруга.

По словам клиентов, Марина Журова проворачивала свои мошеннические схемы, в том числе, работая в различных туристических агентствах. Именно по этой причине ее уволили с последнего места работы. Но Журова не растерялась, открыла свое ИП и стала принимать клиентов на дому. Когда поездки срывались, и люди требовали деньги — начиналась психологическая обработка.

«Она не выходила два месяца на связь, только вчера вышла. Сказала, что у нее проблемы, что у нее муж уходит, еще что-то. Слезно умоляла, что она все вернет», — добавила Надежда.

Нам удалось связаться с одним из бывших работодателей Журовой. Выяснилось, что она и раньше проворачивала подобное.

«Оказалось, что путевка наших туристов не проведена в системе и не оплачена. В свою очередь, наша компания оплатила из собственных средств путевку туристов. Ну и уволила Марину сразу же. Там немаленькие суммы», — поведала директор туристической фирмы Елена Дмитриева.

В возбуждении уголовного дела обманутым клиентам пока отказывают — не хватает доказательств. Чтобы не попадать в такие истории, эксперты советуют оплачивать путевки только в офисе и требовать чек. А еще читать договор — особое внимание обращать на ИНН, по которому в реестре туристических агентств можно узнать о надежности компании.

«Договор состоит сегодня из нескольких частей, и одна из частей — это приложение, где написаны все данные туроператора и страховой компании, которая отвечает за то, что произойдет, если не будет тура», — посоветовала глава альянса туристических агентств в Санкт-Петербурге Ирина Семенова.

Ну а клиентам Марины Журовой пока приходится рассчитывать только на удовлетворение гражданских исков. Один такой суд уже принял. Заседание пройдет на следующей неделе.