Страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году

Страховые пенсии в будущем году проиндексируют дважды — в феврале и апреле.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме, представляя проект бюджета на ближайшие три года. Вообще выполнение социальных обязательств — один из приоритетов главного финансового документа. Ожидается, что на пленарном заседании депутаты рассмотрят его в конце октября. Сейчас законопроект обсуждают в комитетах.

«Значительная часть ресурсов сконцентрирована на вопросах решения демографических задач. Так называемый „детский бюджет“ получит финансирование ежегодно около 3,3 триллиона рублей. Будут выполняться программы по поддержке семьи с детьми с точки зрения обеспечения жильем. Ставка и размер субсидированного кредита напрямую зависят от количества детей в семье», — сказал министр финансов России Антон Силуанов.

«Согласно структуре расходов федерального бюджета, основные ресурсы будут направлены на обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, на выполнение социальных обязательств государства, а также на поддержку различных отраслей национальной экономики», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Эксперты отмечают: Россия избавляется от так называемой нефтегазовой иглы. Доля нефтегазовых доходов в ближайшие три года составит 17% от всех запланированных поступлений.

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