«На сон грядущий»: похудевшая Наталья Штурм продемонстрировала фигуру топлес
Певица Наталья Штурм показала фигуру в одних трусах
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Певица периодически показывает публике откровенные снимки и спрашивает мнения о ее внешнем виде.
Российская певица Наталья Штурм, известная по исполнению песни «Школьный романс», показала результат похудения. В социальной сети знаменитость опубликовала откровенное фото топлес.
«Как всегда с вами я на сон грядущий. Снова в Риге ночую в отличном новом отеле. Я похудела, заметно? Как мне лучше — потолще или похудее?» — поинтересовалась у интернет-пользователей певица.
Наталья Штурм похвалилась результатом похудения.
К слову, это не первое откровенное фото. Штурм периодически делится с публикой сексуальными кадрами. Одни восхищаются красотой и смелостью, другие отчитывают артистку за неприличные снимки.
Вместе с тем Штурм никогда не стеснялась делиться с публикой подробностями своей жизни. Так, в начале лета она получила предложение руки и сердца от некого миллионера Альберта. Как позже выяснилось, свадьба планировалась в августе. Но в один момент Штурм решила отказаться от затеи выходить замуж. Причина — внезапно вспыхнувшие чувства к дирижеру Дереку Глисону. Вместе ли сейчас пара, Штурм не рассказывает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой бизнес Наталья Штурм предложила открыть Ольге Бузовой.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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