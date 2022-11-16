«На сон грядущий»: похудевшая Наталья Штурм продемонстрировала фигуру топлес

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Певица Наталья Штурм показала фигуру в одних трусах

«На сон грядущий»: похудевшая Наталья Штурм продемонстрировала фигуру топлес

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица периодически показывает публике откровенные снимки и спрашивает мнения о ее внешнем виде.

Российская певица Наталья Штурм, известная по исполнению песни «Школьный романс», показала результат похудения. В социальной сети знаменитость опубликовала откровенное фото топлес.

«Как всегда с вами я на сон грядущий. Снова в Риге ночую в отличном новом отеле. Я похудела, заметно? Как мне лучше — потолще или похудее?» — поинтересовалась у интернет-пользователей певица.

Наталья Штурм похвалилась результатом похуденияНаталья Штурм похвалилась результатом похудения. Источник фото: Instagram* / nataliashturm

К слову, это не первое откровенное фото. Штурм периодически делится с публикой сексуальными кадрами. Одни восхищаются красотой и смелостью, другие отчитывают артистку за неприличные снимки.

Вместе с тем Штурм никогда не стеснялась делиться с публикой подробностями своей жизни. Так, в начале лета она получила предложение руки и сердца от некого миллионера Альберта. Как позже выяснилось, свадьба планировалась в августе. Но в один момент Штурм решила отказаться от затеи выходить замуж. Причина — внезапно вспыхнувшие чувства к дирижеру Дереку Глисону. Вместе ли сейчас пара, Штурм не рассказывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой бизнес Наталья Штурм предложила открыть Ольге Бузовой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 ноября

Последние новости

8:49
Верховный суд РФ изменил механизм назначения моральной компенсации
8:40
Полиция разыскивает украденного девушкой плюшевого медведя в Белграде
8:31
«Страшно ругались»: Собчак вспомнила об отношениях с Витограном во время развода
8:22
Российский Гринч? Петербурженка сорвала гирлянду с большой уличной елки
8:13
Дональд Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2024 году
8:04
Глава ФБР заявил об исходящей от ТikТоk угрозе нацбезопасности США

Сейчас читают

Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно
"Хоть в трусах": Кравец объяснила шокирующую выходку 55-летнего Киркорова с лосинами
AUKUS: тайный план англосаксов. При чем здесь Антарктида?
Мясо - это важно: Онколог рассказал, какая еда на самом деле запускает рак

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика