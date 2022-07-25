Штурм предложила Бузовой открыть агентство мужчин с большими достоинствами
Пока одни критикуют и осуждают певицу за слишком интимные признания, Штурм уверена — то, что высказала Бузова, не решаются сказать многие женщины. И в этом ее надо поддержать!
Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova
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Наталья Штурм поддержала Ольгу Бузову после ее признания в любви к большим мужским достоинствам. Напомним, выступая на днях на VK Fest в Москве, ведущая Настя Ивлеева поинтересовалась у певицы, действительно ли она влюблена в теннис. И уточнила — в большой или маленький? Недолго думая, знаменитость громко и страстно выдала — она любит большой теннис. Однако первую букву в слове произнесла так нечетко, что фанаты подумали о мужских гениталиях. Многие возмутились подобному поведению Бузовой, но Штурм встала на защиту! Она отметила — многие женщины любят большие мужские достоинства, но почему-то молчат и скрывают это.
«Я обеими руками поддерживаю Оленькины предпочтения. Какая Бузова молодец, что первая призналась! А то мы все стеснялись, притворялись, что любим маленькие писюнчики», — заявила Штурм в беседе с PROZVEZD.
И не только поддержала Бузову, но и предложила ей открыть элитное агентство мужчин с большим достоинством. Назвать его Штурм хочет «агентство Бузотера». Там она и для себя работу уже придумала. И не одну — она будет главным экспертом, пиар-менеджер и бухгалтер. Да и концепция уже в голове Штурм крутится.
«Для мужиков с хорошим хозяйством членство бесплатное. Платить будут женщины, которые мечтают о полноценном удовольствии. Женщины у нас — голодные, завистливые. А они должны быть счастливыми. Бузотер со своей булавой всегда наготове. Это наш слоган. Ой, что будет! Бузова станет миллиардершей!» — заключила Штурм.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, ревнует ли Анастасия Костенко мужа к бывшей жене Ольги Бузовой.
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