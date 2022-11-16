Эрдоган заявил о непричастности РФ к падению ракет в Польше

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 13

Эрдоган заявил, что не считает РФ причастной к падению ракеты в Польше

Эрдоган заявил о непричастности РФ к падению ракет в Польше

Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

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Турция готова продолжать развивать отношения с российской стороной и настаивает на детальном расследовании случившегося.

По имеющимся данным, РФ непричастна к падению ракет в Польше. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита «большой двадцатки» (G20).

«Для нас важно, что Россия сказала: „Мы здесь ни при чем“. Помимо этого, [канцлер Германии Олаф] Шольц на нашей утренней встрече заявил, что нужно детально расследовать это происшествие. Также важно, что [президент США Джо] Байден опроверг принадлежность ракеты к РФ», — сказал политик.

Эрдоган добавил, ряд стран Североатлантического альянса обсудили инцидент с ракетой в Польше, выразив мнение, что она не имеет отношения к российской стороне. Глава Турции отметил, на переговорах с Шольцем он узнал, что произошедшее может быть технической ошибкой. Анкара настаивает на детальном расследовании случившегося. Турция продолжит развивать отношения с Россией.

Накануне появилась информация о масштабной атаке ракетами украинской инфраструктуры. На этом фоне выяснилось, одна-две ракеты упали в зерносушилку Польши. В результате погибли два человека. Польская сторона заявила, что снаряды якобы российские. В Минобороны РФ опровергли эти заявления.

Ранее 5-tv.ru писал о происхождении упавших в Польше ракет.

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