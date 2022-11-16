Военный эксперт Кнутов объяснил украинское происхождение упавших в Польше ракет

Упавшие на территории Польши ракеты с высокой степенью вероятности имеют украинское происхождение. На это указывают сразу несколько факторов, рассказал в беседе с 5-tv.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«Обломки, которые находятся на территории Польши, достаточно мелкие. Я могу сказать, что, когда падают какие-то крылатые ракеты, как правило, двигательная установка остается в значительной степени целой. И поэтому по ней можно определить, что это была крылатая ракета», — сообщил специалист.

В этом контексте Юрий Кнутов напомнил об ударе ВСУ из комплекса «Точка-У» по вокзалу в Краматорске. Тогда благодаря съемкам иностранных журналистов, на которых был виден двигатель ракеты, удалось выяснить причастность киевского режима к удару по собственным гражданам, пытавшимся покинуть город.

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«Такая же ситуация и здесь. Если бы это были крылатые ракеты России, то мы бы увидели более существенные и значимые обломки. Но учитывая, что по крылатым ракетам Украина стреляет снарядами комплекса С-300 (а С-300 на Украине самой первой модификации), чтобы сбить одну крылатую ракету, надо выпустить две ракеты комплекса С-300. И как раз здесь упали две ракеты», — объяснил военный эксперт.

По его словам, Украина использует устаревшие ракеты в своих системах ПВО. Обычно их хранят не более 10-15 лет, однако ВСУ нередко превышают этот срок втрое. Из-за этого поведение таких боеприпасов отличается от нормальных.

«Скорее всего, когда комплекс С-300 вел нашу крылатую ракету, он ее потом потерял. Ракеты сбились с курса и, естественно, упали на территорию Польши, где взорвались. Отсюда такие разрушения и отсюда только мелкие обломки. Потому что двигательная часть, по-видимому, полностью не выработала топливо и тоже взорвалась. Если бы это были крылатые ракеты, то мы видели бы другие обломки», — подытожил Юрий Кнутов.

Как сообщал 5-tv.ru, о падении ракет на территории Польши ранее сообщили местные СМИ. Они писали о падении якобы двух «российских» ракет в деревне Пшеводув Люблинского воеводства — недалеко от границы с Украиной.

В Минобороны РФ назвали публикации в польской прессе «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве подчеркнули, что обломки на представленных в польских СМИ кадрах не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

В Пентагоне к публикациям в польской прессе отнеслись крайне осторожно. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер не подтвердил информацию об упавших ракетах. Этого же не стали делать и в Белом доме. Журналистов призвали не «спекулировать без фактов» о возможности применения пятой статьи устава НАТО — обязательство всех стран-участниц альянса защищать друг друга.