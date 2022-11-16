За спиной Лондона: как США восстанавливают утраченные сферы влияния в Азии

Создавая новые псевдоцентры мирового притяжения, американская администрация стремится сохранить свое влияние в мире.

Ситуация с Тайванем наглядно демонстрирует, что США пытаются восстановить некогда мощные, но теперь утраченные позиции в Юго-Восточной Азии. Причем намереваются сделать это руками Великобритании. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин.

«Напомню, что еще с момента окончания Второй мировой войны в Юго-Восточной Азии было создано целых два военно-политических блока с США во главе. Постепенно, с увеличением роли Китая, многие страны изменяли свою позицию и сейчас влияние США сохранялось лишь в отдельных странах и регионах, например, на Тайване. Соответственно, сейчас американцы пытаются сделать новые блоки чужими руками, то есть за счет Великобритании», — отметил эксперт.

Бредихин обратил внимание на то, что именно Лондон сейчас выступает главой блока с Японией, Индией, Австралией. По мнению политолога, инициатором блоков, которые будут создаваться в дальнейшем, также будет скорее всего выступать Великобритания, а не США.

«То есть будет несколько изменяться подход к созданию центров влияния, но в любом случае упор будет делаться на бывшие британские колонии, на страны англо-саксонского мира. При этом будут восстанавливаться те самые форматы, которые уже были в XX веке. Фактически они никуда не девались, будет только их перезапуск», — пояснил эксперт.

Он добавил, что так же, как в Европе сейчас происходит «пересборка» Евросоюза, о чем было объявлено на саммите в Праге, так и в других частях мира будет проводиться переформатирование уже существовавших военно-политических блоков.

«Я думаю, что на встрече Байдена и Си Цзиньпина в рамках G20 поднимались вопросы Тайваня и его будущего, вопросы вообще Юго-Востока Азии — того, как будет делиться в дальнейшем сфера влияния», — отметил Бредихин.

По мнению политолога, в Америке понимают, что мир уходит от однополярности. При этом в условиях многополярности США не может быть официальным руководителем какого-либо военно-политического-либо экономического образования. Поэтому ранее они уже «перезамкнули» на Лондон Украину, теперь настал черед Юго-Восточной Азии, сказал Бредихин.

«То есть, они говорят: „здесь не мы“. Мы тут проводили раньше войны, воевали во Вьетнаме, в других в конфликтах, а сейчас нет. Сейчас это Лондон, Сидней, Нью-Дели. Соответственно, США таким образом дистанцируются, сохраняя систему управления. Но она никуда не девается. Соответственно, у нас возникают такие псевдоцентры мирового притяжения», — пояснил политолог.

На фоне действий США в Юго-Восточной Азии Китай будет продолжать независимую политику, направленную на присоединение Тайваня, считает эксперт.

«Китай сохраняет за собой право военного удара и проведение операции на Тайване. Никакие уговоры американской стороны не перестроят формат этого заявления. Поэтому, безусловно, находясь даже в окружении проамериканских блоков, Китай будет стремиться проводить ту самую политику, при которой Тайвань так или иначе вернется в его состав», — подчеркнул Бредихин.

Он напомнил, что у КНР уже есть два успешных примера возврата своих исконных территорий. Речь идет о Макао — бывшей португальской колонии, и Гонконге — бывшая колонии Великобритании. Теперь настало время Тайваня возвращаться в состав Китая, отметил Бредихин.

Безусловно, стратегия США, направленная на создание новых центров влияния, подразумевает и усложнение отношений между Москвой и Пекином, добавил эксперт. Однако, считает он, США будут стремиться столкнуть Россию и КНР не в Тайване, а в других регионах, например, в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

«Соответственно, будут радикализироваться эти точки, где могут произойти такие столкновения. Американцы максимально заинтересованы в том, чтобы между Москвой и Пекином не было дружбы, не было взаимодействия, не было сотрудничества», — заключил эксперт.

Ранее Антон Бредихин прокомментировал для 5-tv.ru статью журнала The Nation, в которой говорится о возникших «сейсмических разломах» в отношениях государств, которые могут привести к глобальной войне.