Президент Польши Дуда заявил, что упавшая ракета принадлежит Украине

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 62

Президент Польши: упавшая ракета с высокой долей вероятности принадлежала украинской ПВО

Президент Польши Дуда заявил, что упавшая ракета принадлежит Украине

Фото: Reuters / Slawomir Kaminski/AGENCJA WYBORC

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Ранее в польском МИДе заявляли, что ракета принадлежит России и является атакой.

Упавшая на территорию страны ракета, по всей вероятности, принадлежала украинской системе противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, в тот отрезок времени украинские военнослужащие пускали свои ракеты во всех направлениях, а произошедшее указывает на то, что ракета не дошла до классического взрыва, а просто упала.

«Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты», — пояснил Дуда.

Кроме того, президент Польши сделал пару уточнений. Во-первых, нет никакого доказательства запуска ракеты российскими войсками. Во-вторых, нет подтверждения того, что произошедшее является преднамеренной атакой на Польшу.

Вечером 15 ноября власти Польши сообщили о падении ракеты в селе Пшеводув. Погибли два человека. В польском МИДе заявили, что ракета якобы принадлежит России. Однако впоследствии эти данные были опровергнуты. В Минобороны РФ назвали обвинения Польши «провокацией в целях эскалации обстановки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7, что взрыв в Польше вызвала работа ПВО Украины.

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