Печальные последствия: чем мог обернуться Запашному удар тигра лапой

Все последствия, которые перечисляет врач, конечно же, встречаются редко, но всем нужно помнить о том, что в больницу следует идти сразу же.

Несмотря на то, что Эдгард Запашный заявил, что с ним уже все в порядке после удара тигра лапой, челюстно-лицевой хирург Тихон Серебров предупредил, чем могут грозить последствия такого происшествия в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Данные травмы ввиду высочайшего риска инфицирования могут распространяться ня мягкие ткани челюстно-лицевой области. Раны требуют особого ухода правильной первичной хирургической обработки. Обязательно потребуется экстренная вакцинация для профилактики таких заболеваний как столбняк и бешенство», — заявил врач.

Среди главных возможных последствий: нарушения развития мимических мышц, распространения гнойных процессов мягких тканей и ветви лицевого нерва. Также не исключается попадание инфекции по сосудам в головной мозг и распространение по всему организму.

«Конечно это встречается в очень небольшом проценте всех случаев, но об этом нужно помнить. На сегодня гнойные осложнения при укусах и нападениях животных — очень частый вид травматизма. Поэтому я рекомендую сразу обращаться к врачам и пройти стационарное лечение, чтобы исключить риск заражения и возможных осложнений», — заключил Серебров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Запашный получил сильные увечья: глубокий — до кости — порез когтем на лице, при котором был задет еще и нос.