Порез до кости: Запашного после нападения тигра могут госпитализировать

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 537

Врачи решают вопрос о госпитализации Эдгарда Запашного из-за нанесенных тигром травм

Порез до кости: Запашного после нападения тигра могут госпитализировать

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Раны знаменитого дрессировщика оказались куда серьезнее, чем предполагалось.

Травмы дрессировщика Эдгарда Запашного после нападения тигра, предположительно, оказались намного серьезнее, чем накануне пытался убедить встревоженных поклонников сам артист. 

По информации 5-tv.ru, Запашный все же получил сильные увечья: глубокий — до кости — порез когтем на лице, при котором был задет еще и нос. Сейчас дрессировщик находится на перевязке в отделении хирургии одной из столичных больниц, врачи которой решают, можно ли его отпускать домой или стоит госпитализировать. Есть опасения, что раны артиста могут загноиться и привести к еще более тяжелым последствиям.

Об инциденте с Запашным стало известно накануне. Во время работы с тиграми один из них в прыжке задел лапой знаменитого дрессировщика. Как утверждают артист и его брат Аскольд, это произошло случайно и животное не виновато.

Позднее Запашный вышел на связь с поклонниками, показал нанесенные хищником травмы и рассказал о своем самочувствии. По словам дрессировщика, молодой тигр по имени Рой «зацепил лоб, скулу и нос», после чего на лицо пришлось наложить 14 швов.

Народный артист РФ признался, что инцидент произошел по его ошибке, и он решил сам рассказать подробности, чтобы избежать пересудов и неправильных толкований. Он еще раз подчеркнул, что виноват сам и допустил невнимательность во время работы с опасным животным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мать Эдгарда Запашного дрессировщица Татьяна Запашная прокомментировала нападение тигра на ее сына.

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