Порез до кости: Запашного после нападения тигра могут госпитализировать

Раны знаменитого дрессировщика оказались куда серьезнее, чем предполагалось.

Травмы дрессировщика Эдгарда Запашного после нападения тигра, предположительно, оказались намного серьезнее, чем накануне пытался убедить встревоженных поклонников сам артист.

По информации 5-tv.ru, Запашный все же получил сильные увечья: глубокий — до кости — порез когтем на лице, при котором был задет еще и нос. Сейчас дрессировщик находится на перевязке в отделении хирургии одной из столичных больниц, врачи которой решают, можно ли его отпускать домой или стоит госпитализировать. Есть опасения, что раны артиста могут загноиться и привести к еще более тяжелым последствиям.

Об инциденте с Запашным стало известно накануне. Во время работы с тиграми один из них в прыжке задел лапой знаменитого дрессировщика. Как утверждают артист и его брат Аскольд, это произошло случайно и животное не виновато.

Позднее Запашный вышел на связь с поклонниками, показал нанесенные хищником травмы и рассказал о своем самочувствии. По словам дрессировщика, молодой тигр по имени Рой «зацепил лоб, скулу и нос», после чего на лицо пришлось наложить 14 швов.

Народный артист РФ признался, что инцидент произошел по его ошибке, и он решил сам рассказать подробности, чтобы избежать пересудов и неправильных толкований. Он еще раз подчеркнул, что виноват сам и допустил невнимательность во время работы с опасным животным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мать Эдгарда Запашного дрессировщица Татьяна Запашная прокомментировала нападение тигра на ее сына.