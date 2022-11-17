Совбез ООН проигнорировал причастность Украины в ударе по территории Польши

В мире на непрекращающиеся обстрелы Донецка готовы закрыть глаза, как и на другой инцидент, за который ответственен Киев. Так, после падения ракет в Польше обвинения, естественно, сразу же получила Москва. Правда, позже выяснилось, что ракеты все же были украинскими. Но виновата все равно Россия, уверены лидеры западных стран и спикеры ООН. В причудах презумпции виновности разбирался Дмитрий Вахницкий.

США и Албания, созывавшие заседание Совета безопасности ООН еще на прошлой неделе, оказались на редкость прозорливы. Ведь ракеты, о которых сегодня говорили почти все страны-участницы, упали на территорию Польши только в этот вторник. В гибели двух человек сразу же обвинили Москву. Зеленский поспешил заявить о целенаправленном ударе по государству НАТО, напомнил постпред России в ООН.

«Подобные заявления делает человек, который не может не обладать информацией о том, что на территорию Польши залетели именно украинские ракеты, выпущенные системой ПВО. А значит, это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО в прямое столкновение с нашей страной», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя подчеркнул: это была прямая провокация, попытка спровоцировать глобальный конфликт. Президент Польши Анджей Дуда поначалу тоже обвинял Россию, но потом признал, скорее всего — несчастный случай. Даже Байден заявил, что ракеты украинские. Но кому нужны факты?

«Пока мы ожидаем результатов расследования, мы должны понимать, что эта трагедия — следствие российского вторжения на территорию Украины», — заявили от лица Великобритании.

«Пока мы не знаем всех фактов, мы можем утверждать, что эта трагедия никогда бы не произошла, если бы не вторжение России в Украину», — вторит королевству представитель от США.

Почти слово в слово это повторили представители стран Евросоюза. Постпред России в ООН ответил: прежде, чем кого-то обвинять, гляньте в зеркало.

«Мы не оказались там, где мы оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот. А если бы вы не вмешивались и не поставляли Украине оружие и боеприпасы, если бы не оставляли без реакции теракты украинских спецслужб против России, нам бы не пришлось наносить высокоточные удары по инфраструктуре», — сказал Василий Небензя.

Впрочем, обвинить Россию поспешили не все члены Совета Безопасности. Индия, Китай, Бразилия, Мексика и еще ряд стран или просто выразили соболезнования Польше, или вообще не сказали об инциденте ни слова. Зато все много говорили о глобальном голоде и о том, как бы поскорее вывезти из Украины зерно. Понятно, не для себя: Африка голодает! А еще российские удобрения. Умалчивая, что эти грузы были заморожены в европейских портах из-за собственных санкций ЕС.

«Напомню, что речь идет об удобрениях, которые западные страны как раз удерживали на их территории, и которые Россия сама предложила передать развивающимся странам. Запад, в частности, ЕС, этому не только не помогал, но и всячески этому противился. А теперь лицемерно пытается себя выставить спасителем развивающихся стран», — заявил Небензя.

Да и о том, что украинское зерно идет не в голодающие Йемен, Сомали или Эфиопию, а вполне обеспеченным дельцам Англии, Ирландии или Италии, тоже пытаются забыть. Хотя об этом писало даже издание The New York Times. На заседании Совбеза ООН Россия напомнила — так же и с оружием, которым Запад накачивает Украину.

«Было бы наивно полагать, что вся оказываемая Западом военная и финансовая поддержка Украине идет по назначению. Мы приводили немало свидетельств того, как значительная часть вооружений попадает в руки террористов и преступников, а огромная часть ресурсов просто разворовывается. Похоже, об этом уже задумываются и страны-поставщики этой так называемой помощи. 7 ноября в Украину направлена группа американских экспертов для проверки поставок вооружения Киеву», — заключил постпред РФ при ООН.

Дональд Трамп-младший даже опубликовал призыв прекратить тратить миллиарды на вооружение Украины — ведь это украинская ракета поразила союзника США по НАТО. Хотя это, похоже, лишь часть политической борьбы. Ведь Вашингтон уже обещает Киеву новый пакет помощи, который по размеру будет не меньше предыдущих.