Как две капли: найденная сестра Водяновой очень похожа на прославившего ее фотографа

Супермодель сейчас пребывает в эйфории от радостного и долгожданного воссоединения с сестрой. Однако в сети ходят слухи, что младшенькая приходится ей дочерью.

В сети все активнее распространяются слухи о том, что найденная младшая сестра супермодели Натальи Водяновой на самом деле приходится ей дочерью. Косвенным доказательством этого послужили опубликованные фото Дженнифер Бернс и прославившего манекенщицу фотографа Алексея Васильева. На снимках разных лет, которые опубликовал StarHit.ru, видно, что их лица очень похожи — словно дочь и отец.

«Две капли»;

«Глаза очень похожи»;

«Даже рост волос один на лбу»;

«Надо быть слепым, чтобы не заметить их сходства», — цитирует портал комментарии пользователей.

Наталья Водянова ранее поведала в интервью Vogue, что ее младшая сестра появилась на свет, когда модели было 18 лет. По ее словам, тогда она посоветовала маме отдать девочку на удочерение. Причина — бедственное положение в семье. Родительница Водяновой в одиночку воспитывала трех дочерей и четвертую бы с трудом потянула. Мама знаменитости так и поступила. Названного при рождении Марией ребенка удочерила супружеская пара из США. Новые родители назвали девочку Дженнифер.

По словам Водяновой, встав на ноги и начав зарабатывать хорошие деньги, она стала искать родственницу. Но попытки были тщетны. Найти удалось только после того, как Дженнифер сдала ДНК-тест и подписалась на сервис по отслеживанию родственников.

В этой версии есть нестыковка. Ведь когда 18-летняя Водянова якобы советовала маме отдать девочку, она уже как год работала в Париже и зарабатывала немалые деньги. То есть финансовое положение не было столь уж бедственным. Кроме того, тогда же она познакомилась с британским лордом Джастином Портманом. Вскоре уехала в путешествие по Африке, откуда вернулась беременной сыном Лукасом.

Поэтому некоторые уверены, что Водянова для Дженнифер — родная мама. Начинающая манекенщица родила девочку в тот момент, когда ее карьера начала идти в гору. Да и личная жизнь складывалась удачно. Чтобы не отпугнуть состоятельного Портмана, знаменитость избавилась от малышки, а теперь преподнесла все как трогательную историю воссоединения.

Что касается фотографа Алексея Васильева, именно он в нулевых разглядел в юной Водяновой будущую звезду и посоветовал западному агентству. Сама Водянова пока не комментировала предположения публики и внешние сходства Дженнифер с Алексеем. Возможно, впереди ожидает новое откровение…

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