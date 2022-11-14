Предательство ребенка: Волочкова открыла семейную тайну тяжелобольного Зайцева

Сейчас знаменитый модельер переживает трудные времена, а безразличие сына стало очередным ударом в его сердце.

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла новые подробности о тяжело больном историке моды Вячеславе Зайцеве. С ним она встретилась на Неделе моды в эксклюзивном показе московского дизайнера Джемала Махмудова и даже сделала совместную фотографию.

Поклонники артистки удивлены состоянием легендарного модельера — он сидел со стеклянными глазами и почти не двигался. К месту кутюрье привели помощники, потому что сам он передвигаться не смог. Все дело в его серьезном диагнозе — болезни Паркинсона. Им он страдает с 2016 года. Два года назад модник потерял способность ходить.

Однако Волочкова не считает его дееспособным. Она рада за Вячеслава Михайловича и уверена, что любимая работа придает ему сил.

«После инсульта, конечно, Вячеслав Зайцев чувствует себя не так, как прежде. Но выглядит он хорошо. Он проводит Недели высокой моды, сам был в жюри, он не может без своей индустрии, ведь человек ей посвятил всего себя. На Неделе моды его сопровождали его помощники. <…> Он в сознании и такой же дружелюбный как всегда», — отметила балерина в беседе с KP.RU.

В том числе Анастасия заявила, что Зайцев рад возможности заниматься любимым делом. Некоторые почитатели модельера считают, что продолжение модной деятельности наносит вред 84-летнему кутюрье. Но, по словам танцовщицы, любой творческий человек поступил бы также на его месте.

Также Волочкова высказалась о сыне звезды. Она уверена, что Егор Зайцев неправильно поступает с папой. Артистка встала на сторону модного критика.

«С сыном у него очень сложная ситуация. Там были серьезные судебные процессы. Я не понимаю, как Егор мог пойти против отца. Я, конечно, на стороне Вячеслава. Знаю, как сильно он это переживал, потому что переживать предательство своего ребенка», — сказала балерина.

К слову, фанаты модельера ополчились на его наследника, потому что тот не заботится о папе, страдающем болезнью Паркинсона. Великий модный критик вынужден чувствовать одиночество, пока Егор ведет беззаботную жизнь и публикует бравурные цитаты в социальных сетях. Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелобольной Зайцев пожаловался на безразличие сына.