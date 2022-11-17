Телеведущая Екатерина Гордон назвала новорожденного сына необычным именем. Такой новостью она поделилась в социальных сетях, сообщив, что стала мамой в третий раз. Знаменитость отметила, что мальчик появился на свет немного раньше срока.

«Спасибо, родные, что молились за меня. И помните, что чудеса случаются, особенно с теми, кто сам их тоже старается организовать другим! С рождением меня третьего сына», — написала Гордон.

Она назвала малыша необычным именем Теодор. Именно это имя она загадала, когда вымаливала ребенка в храме в Белграде. Мальчик родился 16 ноября — в День святого Теодора.

У Екатерины уже есть двое сыновей: Серафим и Даниил. Третьего ребенка знаменитость родила своему нынешнему мужу, бизнесмену Виктору Хархалису. Пара поженилась в январе текущего года в одном из столичных ЗАГСов.

Это третий брак Екатерины Гордон. С 2000-го по 2006 год она была замужем за телеведущим Александром Гордоном, а в июле 2011 года ее супругом стал адвокат Сергей Жорин. В 2014 году пара рассталась.

Как ранее писал 5-tv.ru, Гордон посоветовала телеведущей Ксении Бородиной место для поиска мужа.