Гордон посоветовала Бородиной место для поиска мужа: «Если что, это не ты»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 32

Юрист Катя Гордон посоветовала ведущей Ксении Бородиной искать мужа в Tinder

Гордон посоветовала Бородиной место для поиска мужа: «Если что, это не ты»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Знаменитая телеведущая не так давно пережила развод со вторым мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым. Сейчас она, насколько известно, одинока.

Юрист Екатерина Гордон посоветовала телеведущей Ксении Бородиной, где можно найти мужа. В ходе программы про отношения на одном из федеральных каналов она направила знаменитость в приложение Tinder.

Гордон призналась, что сама использовала сервис. Знакомиться в интернете она начала из-за плотного рабочего графика. Сейчас юрист четвертый раз замужем и ждет третьего ребенка. 

«А где еще? Если я все время занята. Кстати, встретила там огромное количество наших коллег и знакомых. Ты тоже так сделай. А если что, скажешь, что это не ты, а кто-то просто использует твои фото», — посоветовала Гордон.

Ксения Бородина не так давно пережила развод со вторым мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым. Насколько известно, сейчас она одинока и радуется неудачам экс-супруга.

Несмотря на советы звездной подруги, Бородиной стоит быть осторожнее с Tinder. Ранее 5-tv.ru писал, как аферисты с его помощью подчиняют себе волю женщин и вымогают деньги.

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