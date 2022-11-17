В США считают, что украинский кризис возможно решить с помощью третьей стороны
National Interest: конфликт на Украине возможно решить с помощью независимой стороны
Фото: Сорокин Донат / ТАСС
Эксперт считает, что для урегулирования конфликта необходимо привлечь медиатора, на которого не будет оказываться давление.
В США заявили, что для урегулирования конфликта между Россией и Украиной необходимо участие третьей стороны. Услуги независимого участника, по мнению сотрудника Государственного университета Арканзаса Эдвард Салло предопределяют «проверенное» решение конфликта. Об этом написало издание National Interest.
Салло отметил, что мировая история имеет множество примеров, когда поиском мира занимался беспристрастный медиатор.
«Дипломатическое решение в нынешних условиях — это возможность для развивающейся страны выйти на международный уровень и стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной, чтобы закрепить свое место в качестве ведущей державы», — объяснил Эдвард Салло.
В публикации сообщается, что США и Европейские страны не подойдут на роль «арбитров мира» из-за сильной вовлеченности в поддержку Киева. Подходящая независимая сторона не должна иметь своих интересов в обоих регионах. Также должно отсутствовать давление на посредника со стороны России или Украины. Одним из главных требований, по мнению сотрудника Государственного университета Арканзаса, является дипломатический и военный вес странны.
Салло добавил, что наступление зимы должно подтолкнуть западное общество к началу переговоров и поиску дипломатических путей решения конфликта.
Россия продолжает Специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 24 февраля и сообщил о введении военной помощи на территории ЛНР и ДНР, так как украинская сторона усилила обстрелы по жилым кварталам регионов.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил провести переговоры с российской стороной в публичной форме. Он перечислил десять пунктов, которые Москве необходимо принять для решения украинского конфликта.
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