В Минобороны РФ прокомментировали расправу ВСУ над российскими пленными

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 924

В сети ранее появились кадры бесчеловечного расстрела российских солдат украинскими националистами.

В Минобороны РФ прокомментировали расправу ВСУ над российскими пленными

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Видео с расправой над безоружными солдатами РФ «подтверждает живодерскую сущность киевского режима», заявили в Минобороны РФ. Такое заявление в ведомстве сделали после публикации западным журналистом Bild кадров расстрела российских военнослужащих.

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое военное преступление Киева, а распространенная практика, в упор не замечаемая Западом», — говорится в сообщении.

За совершенное военное преступление перед судом истории, народами России и Украины придется президенту Незалежной Владимиру Зеленскому.

«Намеренное и методичное убийство выродками ВСУ прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве „трагического исключения“ на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных», — заявили в МО РФ.

В оборонном ведомстве также отметили, что сдавшиеся украинские военнослужащие содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции.

Также 5-tv.ru сообщал, что СПЧ намерен добиться расследования казни российских пленных боевиками ВСУ.

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