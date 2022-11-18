СПЧ намерен добиться расследования казни российских пленных боевиками ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 328

В Союзе по правам человека заявили, что видео с расстрелом российских военных будет направлено в международные организации.

СПЧ намерен добиться расследования казни российских пленных боевиками ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Союз по правам человека в России намерен добиваться справедливости после публикации видео с совершенной ВСУ кровожадной расправой над российскими военнопленными, сообщили в пресс-службе организации. В частности, глава СПЧ РФ направит в международные организации видео казни российских военнопленных в Макеевке. Также российская сторона намерена требовать расследования.

«Это демонстративное вызывающее преступление. Нарушение всех возможных конвенций, запрещающих жестокое обращение с военнопленными, норм международного права и просто морали», — заявил Валерий Фадеев.

Глава СПЧ также поделился с журналистами ситуацией в отношении военных преступлений Украины.

«У меня уже не столь пессимистичный взгляд на это. Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне», — отметил Фадеев.

Он сообщил, что в ООН начали проверку после получения информации, предоставленной российской стороной.

«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2000 адресам — в том числе, в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», — заключил глава СПЧ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Минобороны РФ прокомментировали расправу ВСУ над российскими пленными.

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