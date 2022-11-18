Рэпер Noize MC включен в список иноагентов

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Эльнара Бакиева 20

Минюст внес рэпера Noize MC в список иноагентов

Рэпер Noize MC включен в список иноагентов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сегодня Минюст РФ расширил реестр иностранных средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иноагента.

Российский рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC попал в список физлиц-иноагентов.

В пятницу вечером, 18 ноября, Минюст РФ расширил реестр физлиц и иностранных средств массовой информации (СМИ), выполняющих функции иноагента.

НКО, общественные объединения, СМИ и физлица, признанные иноагентами, обязаны указывать о наличии статуса при распространении всех информационных материалов, однако форма этой пометки утверждена только для СМИ-иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Следственный комитет проверяет деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) по заявлению инициативной «группы патриотов».

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