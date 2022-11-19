Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всей линии фронта
Бойцы РФ уничтожают националистов, несмотря на то, что те пытаются огрызаться из последних сил.
Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Пушилин Д.В.
Российские войска продвигаются вперед по всей линии фронта. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он признал, что продвижение и освобождения населенных пунктов не такие быстрые, как хотелось бы. Также чиновник добавил, военные постепенно освобождают Артемовск.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что благодаря наступательным действиям российских военнослужащих, полностью освобожден населенный пункт Опытное в ДНР. Кроме того, на южнодонецком направлении взята под контроль дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР.
Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) на Украине. Власти приняли решение на фоне усилившихся обстрелов мирного населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид граждан в течение восьми лет. Конечная цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как освобождался поселок Опытное в ДНР.
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